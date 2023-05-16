ممثل «الإصلاح والتنمية» بالحوار الوطني: نحتاج لترويج سياحي داخلي

طالبت النائبة روان لاشين، ممثل حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني، بالتركيز على ترويج السياحة داخل مصر، وتعريف المصريين بالمواقع السياحية، خاصة أنها السند الأول للدولة عند حدوث أي أزمات عالمية.

وشرحت ممثل حزب الإصلاح والتنمية، خلال حديثها بجلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، أنه يجب معرفة عوائد السياحة وعمل تقارير سنوية ومقارنة أداء السياحة بمصر كل عام، خصوصا وأن مصر لديها جذب للسياحة عن طريق طرق كثيرة، ومصر لديها كوادر لتشجيع السياحة، مشددة على ضرورة المشاركة بين القطاعين الخاص والعام وتمويل السياحة ودعمها.