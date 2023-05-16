ممثل «شباب مصر» في الحوار الوطني يدعو لتسهيل دخول السينما العالمية لمصر

طالبت فاطمة دياب، ممثلة كيان شباب مصر، بتسهيل دخول السينما العالمية لمصر وتوفير التراخيص اللازمة بسرعة، وتسهيل التصوير خاصة لـ«البلوجرز» العالميين، إلى جانب أجندة موحدة للدراما المصرية للتروّيج للمناطق السياحية في الدولة.

آليات تنشيط السياحة في المحور الاقتصادي

وقالت ممثلة كيان شباب مصر، خلال مشاركتها في جلسة لجنة السياحة التابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنَّه يجب مواكبة التكنولوجيا لمحاكاة مناطق مصر السياحية بتقنيات حديثة تتيح التعرف على المناطق، مشيرة إلى أهمية التركيز على «السوشيال ميديا» في الحشد السياحي، والعمل على توفير شاشات في المطارات تستعرض المناطق الأثرية والسياحية.

دور وزارة التربية والتعليم في الاهتمام بالحرف اليدوية

وأكّدت أهمية دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة الاهتمام بالحرف اليدوية، كذلك طالبت دعم الهوية المصرية السياحية في المطارات وغيرها.

وانطلقت اليوم أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، والذي يناقش بعض القضايا التي تهم المواطنين، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، ضمن لجنة العدالة الاجتماعية.

يناقش الحوار الوطني، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.