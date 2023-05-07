هل انتهت جائحة كورونا في مصر؟.. متحدث «الصحة» يجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء فيروس كورونا كحالة طوارئ يعود إلى التوسعات في عملية تطعيم المواطنين على مستوى العالم وانخفاض معدل الوفيات، موضحا أن معظم الدول تجاوزت معدلات التطعيم عن 70%.

هل انتهت جائحة فيروس كورونا؟

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح لـ«الوطن»، أن مصر خففت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للقادمين من الخارج، لكنها في مصر ما زالت مستمرة مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمداومة على تعقيم الأيدي بعد لمس الأسطح، والبعد عن الزحام، لأنها سلاح قوي لمواجهة الأمراض المعدية.

سبب اعلان منظمة الصحة انتهاء حالة الطوارئ لكورونا

وأوضح المتحدث أن فيروس كورونا ما زال منتشرا، لكن الإصابات والوفيات في أقل معدلاتها منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن كورونا «خلص» كوباء، لكن كفيروس منتشر مثل نزلات برد والإنفلونزا، مؤكدا أن التحورات الجديدة أمر طبيعي وأقل شدة عن غيرها، مثل متحور دلتا ودلتا بلس، والتطعميات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات.

وأضاف أن التطعميات ما زالت مستمرة، وعلى المواطنين الحصول عليها لتقوية مناعة الجسم، لافتا الى أن التطعميات ليست فقط لفيروس كورونا ولكن للإنفلونزا، والفترة الحالية هناك ارتفاع في معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نظرا إلى التقلبات الجوية الذي يشهدها الطقس بين فترة فصلي الشتاء والصيف.