 «التنسيقية» تقدم نسخًا من مخرجات الحوار المجتمعي حول الاستحقاقات الانتخابية

تقدمت تنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، بنسخ من مخرجات الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه التنسيقية حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاث (مجلس النواب - مجلس الشيوخ - المجالس المحلية)، وذلك إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.

جاء ذلك، استجابة من التنسيقية، لطلبات إدارة الحوار الوطني وعدد من الأحزاب والسياسيين في الحصول على نسخ من مخرجات الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه التنسيقية حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاث.

صالون التنسيقية

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، صالونا نقاشيا عن «أهم مخرجات اليوم جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي ومكافحة التمييز»، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، بشأن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

انطلاق فعاليات المحور الاقتصادي

وانطلقت اليوم أولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بحضور ممثلي مختلف القوى والتيارات والأحزاب السياسية؛ لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية، والملفات المعنية بهذا المحور المهم.

وضمن جدول الحوار الوطني اليوم، انطلقت فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطني، وذلك استعدادًا لبد النقاش داخل اللجنة.