جامعة المنيا تصدر أول توثيق أكاديمي للأعمال المترجمة عن الإسبانية في مصر

أعد فريق من الأساتذة والباحثين بجامعة المنيا، «كتالوج» يوثق ويستعرض الأعمال الأدبية المترجمة من الإسبانية إلى العربية الصادرة في مصر، وذلك في إطار مشروع ثقافي ممول من سفارة إسبانيا لدى القاهرة.

وذكر بيان صادَر عن السفارة الإسبانية في القاهرة، أنَّ إعداد هذا المشروع استغرق من 2021 إلى 2023، مشيرًا إلى أنَّ الكتالوج يحتوي على قائمة بجميع الأعمال الإسبانية المترجمة إلى العربية في مصر، ويتضمن أجناسًا أدبية متعددة بدءا من العصور الوسطى وحتى القرن الحادي والعشرين: «الرواية والمسرح والشعر والقصص القصيرة والتاريخ والفلسفة والفكر والنقد الأدبي والفن والهندسة المعمارية وأدب السفر والمقالات».

تطور ترجمة الأعمال الإسبانية في مصر

ولفت البيان، إلى أنَّ الكتالوج يتضمن أيضًا سلسلة من التوصيات، تخص تطور ترجمة الأعمال الإسبانية في مصر، وخاصة الفترة السابقة على النشر الرقمي، كما يسعى إلى تعزيز الجهود في مجال الترجمة وإبراز قيمة العمل الذي يقوم به المترجمون المصريون.

من المقرر تقديم المشروع اليوم الثلاثاء بمقر سفارة إسبانيا في القاهرة، بحضور السفير ألبارو إيرانثو والمستشار الثقافي والعلمي كانديدو كريس، والدكتور باسم صالح المشرف على الفريق البحثي والدكتور علي عبداللطيف المنسق العام لإعداد الكتالوج.

الكتالوج سيكون متاحا عبر «QR»

جدير بالذكر أنَّ الكتالوج سيكون متاحًا مجانًا بشكل رقمي عن طريق رمز الاستجابة السريعة كيو آر (QR).

يُشار إلى أنَّ إسبانيا تتعاون بشكل وثيق مع مصر من خلال تعزيز الأعمال والأنشطة المتعلقة باللغة الإسبانية والترجمة، وفي الوقت الحاضر يوجد في مصر نحو 20 قسمًا لتدريس علوم اللغة الإسبانية وآدابها في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، مع وجود أكثر من 6 آلاف طالب في مرحلة التعليم العالي.