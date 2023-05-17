انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة بمادة اللغة العربية

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين ونصف وينتهي في الحادية عشر والنصف ظهرا، وسط تأمينات وإجراءات مشددة لمنع الغش والتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ صباح اليوم، لمتابعة ورصد المواقف في إلادارت التعليمية، والتأكد من سير العملية الامتحانية بانتظام دون حدون أي معوقات أو مشكلات، والاستعداد التام للتدخل السريع، ودعم لجان الإدارات التعليمية الـ33.

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، على منع الدخول بالتليفون المحمول والأجهزة الالكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية، سواء من المراقبين أو الطلاب، مؤكدة عدم التهاون داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة.

متابعة خروج أوراق الإجابة

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، على متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها، ومتابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول، والانتهاء من أعمال التقدير فى الموعد المتقق عليه.

ووجّهت مديرية التعليم في القاهرة، بالتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش، وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات دون قلق أو توتر، وتضافر الجهود لتحقيق أفضل النتائج والوصول بنتائج مشرفة للعمل.