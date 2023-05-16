8 توجيهات من وزير التعليم قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، المنتظر أن تنطلق يوم الاثنين 12 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 13 يوليو، ويتخللها 5 أيام إجازة، تبدأ من يوم 27 يونيو وحتى 1 يوليو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف الامتحانات يوم 2 يوليو، موضحة أنّه لا يوجد تعديلات على مواعيد امتحانات الثانوية العامة.

توجيهات لمديري المديريات قبل عقد امتحانات الثانوية العامة

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 8 توجيهات عاجلة لمديري المديريات التعليمية، للاستعداد الجيد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، جاءت كما يلي.

1- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان امتحانات الثانوية العامة.

2- منع تحويلات الطلاب من المدارس بعضها لبعض ومن الإدارات التعليمية بعضها لبعض، للحد من ظاهرة الغش.

3- استبعاد اللجان الامتحانية التي شهدت شغب أو غش الأعوام الماضية.

4- وضع كاميرات مراقبة باللجان الامتحانية لرصد أي محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.

5- وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وللحد من ظاهرة الغش الإلكتروني.

6- العمل على توافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية تعليمية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

7- الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين.

8- مراجعة أعمال الصيانة في لجان الثانوية العامة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون واضحة ومباشرة

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون واضحة ومباشرة ولا تحمل أي تعقيدات، مطالبا جموع الطلاب بالمذاكرة جيدا استعدادا للامتحانات، ولن يسمح بوجود غش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العام 2023

وأكد وزير التعليم، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، أنّه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية، متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، ومتصلة بغرف العمليات الفرعية بمختلف المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، إضافة إلى ضبط الطلاب الغشاشين، قائلا: «نحارب الغش بجميع أنواعه.. وكل طالب سيحصل على الدرجات التي يستحقها».