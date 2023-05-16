قرار من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة.. الإجابة في البابل شيت فقط

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي بالإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية التأكيد على الخطوات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه في إطار اجراءات التصحيح الالكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

فيديو توضيحي لكتابة البيانات

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا البيان التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع المتحدث الرسمي، أنّه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا عبر فيديو توضيحي، الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.