رئيس جامعة كفر الشيخ: تقديم سُبل الدعم للكليات والمعاهد لتطبيق معايير الجودة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور إيفان إبراهيم سعد، أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، وعضوية كل من الدكتور جابر أحمد مجاهد، أستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، والدكتور محمد محمدي غانم، أستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، والدكتور إبراهيم محمد فارس، أستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد سيد حمودة، أستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الطب البيطري، التي تستمر لمدة يومين لتجديد الاعتماد والوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور مني عبد الفتاح أحمد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور سمير أحمد الشاذلي، منسق الزيارة.

استعراض إنجازات الجامعة

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة، وكلياتها، ووحداتها المختلفة، وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقاً لدليل الاعتماد، والجهود التي تُبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وأكد «دسوقي»، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية لتجديد الاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة، كما أشاد بدور منسقي المعايير بالكلية.

وأضاف «دسوقي»، أن الجامعة تقوم بتقديم سُبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيراً إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

كلية الطب البيطري

جدير بالذكر، أن كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ قد حصلت مسبقاً علي الاعتماد من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تلتزم الكلية بتخريج طبيب بيطري متميز يُلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وإجراء بحوث علمية مبتكرة وتحاليل معملية في مجال الطب البيطري، وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات بيطرية، وتدريب في إطار قيم أخلاقية.