تطبيق 4 قرارات جديدة في موسم الحج هذا العام للمرة الأولى.. اعرفها

أعلنت المملكة العربية السعودية لأول مرة قرارات جديدة عدة لم تكن تطبق من قبل، خلال موسم الحج 2023، وذلك فى إطار جهود الدولة لتقديم خدمات تسهيلية، وتوفيرا لوقت حجاج بيت الله الحرام؛ لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وجود أي معوقات خلال زيارتهم للسعودية.

وتكشف «الوطن» أبرز 4 أشياء جديدة أعلنتها السعودية بشأن موسم الحج 2023، ضمن موضوعاتها الخدمية التي تقدمها للقارئ.

السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون محرم

سمحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمرأة لأول مرة أداء فريضة الحج هذا العام دون محرم، وأضافت أن من أهم الأوراق المطلوبة هى هوية وطنية للمواطنين أو هوية مقيم للمقيمين بالسعودية بشرط أن تكون سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تخفيض تكلفة تأمين الحجاج في موسم الحج

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنّها قررت خفض تكلفة أسعار التأمين على الحجاج بنسبة وصلت إلى 73%، لتصبح 29 ريالا بدلا من 109 ريالات.

تطبيق إلكتروني يصدر تأشيرات الحج 2023

أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة الكترونية جديدة لتسهيل إصدار تصريح التأشيرات من خلال تطبيق «الحجاج الأفراد»، التي تسمح للمتقدم التقديم لأداء فريضة الحج من خارج المملكة العربية السعودية عبر منصة «نسك»، التي جرى تدشينها من أجل إصدار تصاريح العمرة خلال العام الماضي 2022، وبدأت هذا العام في تقديم نفس الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

عودة أعداد المتقدمين للحج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا

صرح وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، في وقت سابق، بعودة عدد حجاج بيت الله الحرام المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 2023، الموافق 1444 هجريا، إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بعد مرور أكثر من عامين من تطبيق القيود الاحترازية، حيث يبلغ عدد الحجاج لهذا العام 2 مليون حاج، من بينهم 1.8 مليون حاج من خارج المملكة و200 ألف حاج من الداخل.