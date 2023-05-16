10 خطوات لإصدار تصريح دخول مكة في موسم الحج 2023

مع اقتراب موسم الحج هذا العام، واستعداد عدد كبير من المسلمين لأداء فريضة الحج من بقاع الأرض، أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن بدء تلقي طلبات إصدار تصريح دخول مكة لموسم الحج 2023 إلكترونيًا، لجميع المقيمين العاملين والعائلات غير السعودية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «واس» السعودية.

إصدار تصريح دخول مكة لموسم الحج 2023

وأشارت الوكالة إلى أنّ خدمة إصدار تصريح دخول مكة لموسم الحج 2023، تأتى في إطار جهود الدولة السعودية، لتقديم الخدمات التسهيلية لحجاج بيت الله الحرام، كما صرحت السلطات أنه لا توجد إمكانية لأداء فريضة الحج هذا العام إلا لمَن حصل على تلك التصاريح، إذ أنّ الحاج غير حامل التصريح يعرض نفسه لعقوبة الغرامة والمنع من دخول السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقا للشروط والأنظمة التى أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات.

وفي هذا السياق، توضح «الوطن» خطوات إصدار تصريح دخول مكة لموسم الحج 2023، وهى كالتالى:

خطوات إصدار تصاريح الحج

- يتوجه المتقدم الراغب في الحصول على إصدار تصريح دخول مكة لموسم الحج 2023، بالدخول على الموقع التابع لوزارة الحج والعمرة، واختيار أيقونة «المسار الإلكتروني للحجاج بالمملكة العربية السعودية».

- بعد فتح الأيقونة على المتقدم اختيار خدمة «الحجز» الخاص بأداء فريضة الحج.

- يقوم المتقدم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به، وهي «رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف الشخصي، الرمز المرئي»، ثم يختار أيقونة استمرار.

- يقوم المتقدم بإدخال رمز التحقيق المرسل إليه عبر رقم الهاتف الخاص به، ثم الضغط على أيقونة استمرار.

- من المقرر أن تظهر له صفحة تبويب جديدة بها باقات مختلفة لفريضة الحج هذا العام.

- يختار المتقدم باقة الحج المناسبة له، ويختار البلد والمدينة التى سيأتى منها، ويقوم بالضغط على أيقونة التالي.

- يختار المتقدم الطريقة التى تناسبه لدفع الرسوم الخاصة.

- يقوم المتقد بتحديد طريقة الدفع المناسبة له.

- يقرأ في تلك المرحلة المتقدم الشروط والأحكام التى تخص سياسة إلغاء الحجز.

- في أخر مرحلة يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة «احجز»، وطباعة تصريح الحج.