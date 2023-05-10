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«الحج والعمرة» بالسعودية توضح خطوات إلغاء حجز الحج هذا العام

كتب:

سارة ثروت
10:44 ص | الأربعاء 10 مايو 2023
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

مع حلول موسم الحج  لعام 1444هـ،، يسعى العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى حجز أداء فريضة الحج، والبعض منهم يتوجه الى إلغاء الحجز بعد تعرضهم لبعض الظروف التي تمنعهم من أداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام. 

وفى هذا السياق، ترصد «الوطن» من بين موضوعاتها الخدمية التي تقدمها للقراء، خطوات إلغاء حجز الحج للمسجلين هذا العام. 

خطوات إلغاء حجز أداء فريضة الحج 2023

أشارت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، إلى خطوات إلغاء حجز المسجلين لأداء فريضة الحج لهذا العام دون الحاجة إلى إلغاء التصريح من منصة «أبشر»، وهي كالتالي: 

-الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة

https://www.haj.gov.sa/Haj 

- أو من خلال تطبيق «نسك»

  وأضافت الوزارة إنه لن يتم حسم أي مبالغ مالية عند إلغاء الحجز قبل يوم 15 من شهر شوال 1444هـ،، والذي يوافق 5 مايو 2023. 

إلغاء تصريح الحج

وكانت الوزارة، قد كشفت في وقت لاحق، عن أن في حالة الرغبة في إلغاء تصريح الحج، فعلى المتقدم الدخول على منصة «أبش»، ويختار خدمة إلغاء تصريح الحج، حيث 

يدخل رقم السجل المدني الخاص به إذا كان تابعا لجهة حكومية أو أهلية، في حين يمكن للمواطن إلغاء تصريحه مباشرة.

 

 

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بقلم سارة ثروت