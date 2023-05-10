«الحج والعمرة» بالسعودية توضح خطوات إلغاء حجز الحج هذا العام

مع حلول موسم الحج لعام 1444هـ،، يسعى العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى حجز أداء فريضة الحج، والبعض منهم يتوجه الى إلغاء الحجز بعد تعرضهم لبعض الظروف التي تمنعهم من أداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام.

وفى هذا السياق، ترصد «الوطن» من بين موضوعاتها الخدمية التي تقدمها للقراء، خطوات إلغاء حجز الحج للمسجلين هذا العام.

خطوات إلغاء حجز أداء فريضة الحج 2023

أشارت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، إلى خطوات إلغاء حجز المسجلين لأداء فريضة الحج لهذا العام دون الحاجة إلى إلغاء التصريح من منصة «أبشر»، وهي كالتالي:

-الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة

https://www.haj.gov.sa/Haj

- أو من خلال تطبيق «نسك»

إذا كنت مسجلًا في حج 1444هـ، وتريد إلغاء حجز أداء الحج، يمكنك ذلك مباشرة عبر موقع وزارة الحجّ والعمرة؛ أو تطبيق نسك.#التقديم_على_الحج #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/CHuX3exQEW — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 9, 2023

وأضافت الوزارة إنه لن يتم حسم أي مبالغ مالية عند إلغاء الحجز قبل يوم 15 من شهر شوال 1444هـ،، والذي يوافق 5 مايو 2023.

إلغاء تصريح الحج

وكانت الوزارة، قد كشفت في وقت لاحق، عن أن في حالة الرغبة في إلغاء تصريح الحج، فعلى المتقدم الدخول على منصة «أبش»، ويختار خدمة إلغاء تصريح الحج، حيث

يدخل رقم السجل المدني الخاص به إذا كان تابعا لجهة حكومية أو أهلية، في حين يمكن للمواطن إلغاء تصريحه مباشرة.