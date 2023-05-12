خطوات وشروط الحصول على تصريح إسكان للحجاج في موسم الحج 1444

أعلنت السلطات السعودية، قبل بدء موسم الحج هذا العام، استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمباني المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري، في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، التي تساعدهم على أداء مناسك الحج بشكل سليم.

إصدار تصاريح إسكان الحجاج هذا العام

ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية، حثت لجنة إسكان الحجاج، جميع الراغبين في إصدار التصاريح الخاصة بإسكان الحجاج إلى ضرورة مراجعة ومتابعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية من أمانة العاصمة المقدسة، والتوجه للدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح في الوقت المحدد.

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح باستخراج التصاريح الخاصة بالإسكان دون اتباع وتطبيق جميع الشروط مع استيفائها بجميع عناصر السلامة والأمان التي يجب توافرها، بحسب لائحة الشروط الإنشائية والسلامة التي جرى الإعلان عنها من قبل لجنة إسكان الحجاج، وهي كالتالي:

- يجب ألا يكون المتقدم أدى فريضة الحج خلال 5 أعوام من تقديمه على إصدار تصاريح إسكان الحج.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عاما.

- أن يكون جواز سفر المتقدم ساريا.

- يجب أن يكون المتقدم سليم جسديا وصحيا، ولا يعاني من مرض مزمن.

- ضرورة أخذ جميع التطعيمات المفروضة.

خطوات إصدار تصاريح إسكان الحجاج

وصرحت لجنة إسكان الحجاج بالمملكة العربية السعودية، بوجود بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإصدار تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام، وهي:

- يتوجه المتقدم الراغب في الحصول على إصدار تصريح إسكان الحجاج، بطلب إلى المكاتب الهندسية المعتمدة.

- بعد التوجه للمكاتب الهندسية، يقوم المتقدم بتقديم الطلب من على المنصة الإلكترونية الخاصة باللجنة.

- يتوجه المتقدم لقسم الاستقبال ثم التدقيق والفرق الميدانية.

- بعد ذلك يتوجه لقسم الدفاع المدني، ومن ثم يجرى ترحيله لأعضاء اللجان المتخصصة في إصدار التصاريح.

- وفي النهاية يجرى تحويل المتقدم إلى رئيس اللجنة، وطباعة التصريح بشكل مجهز.