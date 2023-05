تفاصيل الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي قبل انطلاقه

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما في العالم، عن انطلاق فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، حيث تشهد الدورة الجديدة من المهرجان، مشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام، التي تعرض للمرة الأولى بحضور أبرز نجوم الصناعة في العالم، وتستمر الفعاليات في الفترة من 16 إلى 27 مايو الجاري.

وهناك عدد من المشاهد التي من المتوقع أن يشهدها حفل افتتاح المهرجان، أبرزها تواجد النجم الأمريكي جوني ديب، بطل فيلم الافتتاح «Jeanne du Barry» للمخرجة الفرنسية مايوين، ويمثل الفيلم عودته إلى المهرجان بعد 12 عاما منذ مشاركته الأخيرة في 2011، كما يعيد تقديمه إلى الوسط السينمائي العالمي مرة أخرى بعد فترة من ابتعاده بسبب أزمته مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

مارتن سكورسيزي وجيمس مانجولد يعودان لمهرجان كان بعد عقود

ومن أبرز المشاهد الذي ينتظرها الجمهور في حفل افتتاح المهرجان، تكريم النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بجائزة السعفة الذهبية تقديرا لمسيرته السينمائية وصعوده لاستلام الجائزة المرموقة، كما تشهد الدور الحالية عودة عدد من المخرجين البارزين مارتن سكورسيزي بفيلم «Killers of the Flower Moon»، بطولة ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وجيمس مانجولد بفيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny» بطولة هاريسون فورد، حيث كان آخر تواجد لـ ورسيزي مع فيلم «Mean Streets» لعام 1973، مانجولد بـ «Heavy» عام 1995.

7 مخرجات في المسابقة الرسمية لمهرجان كان

وفي المسابقة الرسمية يتنافس 21 فيلمًا على السعفة الذهبية، والتي ستقررها لجنة تحكيم بقيادة الكاتب والمخرج السويدي روبين أوستلوند الفائز بجائزة العام الماضي، ومنهم 7 أفلام من إخراج مخرجات نساء حيث تعتبر المرة الأولى التي يتواجد فيها هذا العدد من الأفلام التي تحمل توقيع مخرجات، ومن بين أكثر الأفلام المنتظرة فيلم «La Chimera» للمخرجة الإيطالية أليس روهرواتشر، بطولة جوش أوكونور وإيزابيلا روسيليني.