«التموين»: 75% من أصحاب البطاقات صرفوا حصص سلع شهر مايو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات عن شهر مايو 2023، من منافذ البقالين، وفق حصص المقررات التموينية التي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

نسبة صرف السلع التموينية

وتلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركات الجملة، يفيد بوصول نسبة صرف السلع التموينية إلى 75% من إجمالي أصحاب البطاقات البالغ عددهم 23 مليون بطاقة تموينية، مع انتظام صرف السلع من منافذ بقالي التموين.

أسعار السلع التموينية مايو 2023

وشمل قرار الوزير بشأن حصص بطاقات التموين، وفقا لبيان رسمي سابق لوزارة التموين، حصة بطاقة التموين من سلعتي الزيت والسكر، والذي أقر صرف كيس سكر واحد لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصى 6 أكياس من السكر، وصرف زجاجة زيت واحدة لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 زجاجات من الزيت للبطاقة الواحدة، بالأسعار التالية:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.