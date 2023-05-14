الخط الساخن لوزارة التموين لتقديم الشكاوى والبلاغات.. طريقة الاتصال

الخط الساخن لوزارة التموين، يستقبل اتصالات واستفسارات المواطنين، خاصة أصحاب البطاقات التموينية، أو شكاوى المواطنين من التجار، لبدء فحصها والتحقق منها واتخاذ موقف بشأنها على مستوى نطاق كل محافظة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

الخط الساخن لوزارة التموين

ويتم التواصل على الخط الساخن لوزارة التموين على الأرقام التالية:

** منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.

** جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

** رقم واتساب وزارة التموين وهو 9999 7777 015 لتلقي شكاوى المواطنين.

شكاوى التموين

وتعتبر الأرقام السابقة، هي وسيلة اتصال بين وزارة التموين والمواطنين لتقديم الشكاوى ضد بعض التجار أو البقالين أوأصحاب المخابز حال التضرر من خدمات بطاقات التموين، أو أصحاب المحال، حال البيع بفواتير غير المطابقة لفواتير الشراء، أو للتضرر من مخالفات بعض المخابز البلدية سواء في مواعيد العمل أو مواصفات وسعر رغيف العيش.

حملات رقابية مشتركة بين مفتشي التموين وحماية المستهلك

كما تراقب وزارة التموين على الأسواق والمحلات ومنافذ البقالين من خلال حملات مفتشي التموين في المحافظات وحملات جهاز حماية المستهلك والتي يتم شنها يوميا للرقابة على السوق ووقف تلاعب التجار، وللتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من حاملي البطاقات التموينية.