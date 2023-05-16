مصدر بـ«التعليم»: تغيير مناهج الصف الثاني الابتدائي العام المقبل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير مناهج الصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023-2024، مؤكّداً أنَّه لن يتمّ تغيير مناهج تانية ابتدائي وما يتمّ تداوله لا أساس له من الصحة، مطالباً أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات.

تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه يتمّ تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي حالياً وفقاً لنظام التعليم الجديد، وسيدخل العام الدراسي الجديد 2023-2024، فضلاً عن أنَّه يتمّ العمل حاليا على وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنَّه سيتمّ إضافة بعض الأنشطة في كتاب «اكتشف» بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.