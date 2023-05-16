«السياحة»: الجمهور يختار أهم القطع الأثرية المعروضة في المتاحف خلال مايو

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّه في إطار التقليد الشهري الذي تتبعه المتاحف المصرية على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل القطع الأثرية المعروضة، اختارت المتاحف قطع شهر مايو، عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثارالتابع لوزارة السياحة والآثار، إنّ هذا التقليد يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وأضاف أنّ الجمهور وقع اختياره على القطع الأثرية التي تبرز مكانة الأسرة، تزامنًا مع اليوم الدولي للأسرة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ليكون يوم 15 مايو من كل عام بهدف الاحتفاء بالأسرة وتعزيز الوعي بكل الجوانب الخاصة بها.

وأشار رئيس قطاع المتاحف إلى أنّ المصري القديم كان حريصًا على الزواج في سن مبكرة، وكانت الأسرة المصرية القديمة مستقرة تمامًا ولها أصولًا وقواعد دينية اتُبعت، خلال الفترات التاريخية المختلفة، كما ترك الحكيم «بتاح حوتب» العديد من النصائح المهمة لتأسيس الأسرة وكيفية الحفاظ عليها.

متحف الفن الإسلامي

يعرض باب من الخشب المصفح بالفضة من عصر أسرة محمد علي.

المتحف القبطي

يعرض جدارية ترجع للفترة مابين القرن 10 11 الميلادي، مصنوعة من الجص بها منظرين على اليمين واليسار يصوران آدم وحواء مرة وفي يديهما الفاكهة المحرمة، ومرة أخرى بعد خروجهما من الجنة. وفي أقصى اليسار رسمت الحية التي كانت أداة الشيطان.

متحف شرم الشيخ

يعرض لوحة من الحجر الجيري، نقش عليها الملك أخناتون يقدم العطايا ويتعبد مع عائلته لآتون على هيئة الأشعة المنبثقة من قرص الشمس.

متحف المجوهرات الملكية

يعرض صورتين من المينا الملونة للخديوي إسماعيل وزوجته الأميرة جانانيار.

متحف ركن فاروق بحلوان

يعرض سرير مهد الأمير أحمد فؤاد الثاني، على شكل سفينة يزينها رموز الأقاليم المصرية القديمة، وسجل على السرير اسم أحمد فؤاد، ويعلوه التاج الملكي.

متحف الشرطة بالقلعة

يعرض تمثال من العصر الحديث لسيدة مصنوع من الرخام، تمسك تحت ذراعها الأيسر طائر.

متحف قصر المنيل

يعرض صورة عائلية تجمع أولاد الخديوي محمد توفيق وهم «عباس حلمى الثاني، محمد علي، خديجة، ونعمة».

متحف المركبات الملكية

يعرض خاتم زواج مصنوع من الذهب عيار 18، خاص بالملك فاروق الأول والملكة فريدة، مدون عليه اسميهما بشكل متداخل.

متحف جاير آندرسون

يعرض صورة ملونة من العصر الحديث مصنوعة من القماش للملك توت عنخ أمون مع زوجته عنخ أس إن آمون وهي تقوم بدهن العطر له. وفي أعلى الصورة قرص الشمس آتون.

متحف مطار القاهرة الدولي 2

يعرض لوحة جنائزية مصنوعة من الحجر الجيري الملون، عليها نقش ” لشدت أف وزوجته بريت“ يقدمان القرابين لأوزيرمن عصر الانتقال الأول.

متحف مطار القاهرة الدولي 3

يعرض أيقونة مصنوعة من الخشب، للسيدة العذراء مريم جالسه على العرش وتحمل السيد المسيح طفلا ويحيط رأسها هالة ذهبية.

متحف السويس القومي

ي عرض لعبة السنت من عصر الدولة الحديثة، ذات قاعدة خشبية مزينة بزخارف نباتية من العظم، وملحق بالقاعدة درج صغير لوضع قطع اللعب.

متحف آثار الإسماعيلية

يعرض تمثال مصنوع من الطين المحروق، من العصر الروماني، لرجل جالس يرتدي رداء، وعلى يساره زوجته ترضع طفلها.

متحف آثار طنطا

يعرض لوحة جدارية مصنوعة من الحجر الجيري، نقش عليها الثالوث المقدس في مصر القديمة والذي يمثل أوزوريس وإيزيس وابنهما حورس. من العصر المتأخر الأسرة 26.

متحف الاسكندرية القومي

يعرض تمثال من الحجر الجيري، لرجل وزوجته وابنهما بين قدميهما، في حالة ود وحب أسري.

متحف آثار مطروح

يعرض تمثال من الجرانيت الأسود، للكاهن الأكبر للمعبود بتاح وزوجته، من عصر الأسرة 22.

متحف تل بسطا

يعرض لوحة من الحجر الجيري، نقش عليها منظر لشخص متوفى جالس على مقعد وفي يده زهرة اللوتس لتعيد له الحياة وأمامه ابنه الأكبر يقدم مجموعة من القرابين لينعم بها في العالم الآخر، وفي أعلى اللوحة يوجد العين أوجات وعلامة الشن وهما من رموز الحماية في مصر القديمة.

متحف الغردقة

يعرض تمثال من الحجر الجيري عصر الدولة القديمة يصور إيزيس وأوزوريس، يوضح مدى حب الزوجة لزوجها ووقوفها بجانبه لاعادته مره أخرى إلى العالم.

متحف كفر الشيخ

يعرض تمثال مزدوج من البازلت، لرجل يدعى «سا حتحور» واقفا وبجانبة زوجته، من عصر الانتقال الأول.

متحف آثار كوم أوشيم

يعرض نموذج لبيت مصنوع من الخشب، تم العثور عليه بجبانة هوارة الأثرية، من عصر الأسرة 21.

متحف ملوي

يعرض تمثال مزدوج من الحجر الجيري، لبيبي غنخ وزوجته في وضع الجلوس؛ وهي تحيط زوجها بذراعها الأيمن، وتضع يدها اليسرى على ذراع زوجها الأيسر وعلى رأس كُلا منهما شعر مستعار. يرجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف سوهاج القومي

يعرض لوحة من الحجر الجيري عليها مناظر دينية، وصاحب اللوحة وأسرته يتعبدون لأوزير الجالس أمامهم، ومن أسفلهم منظر يمثل صاحب اللوحة وزوجته جالسين وأمامهم مجموعة من الأفراد جالسين وأمامهم قرابين ترجع إلى عصر الدولة الحديثة.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

يعرض تمثال من الجرانيت الأسود، للمدعو باسر وزوجته، وعلى القاعدة نقش بالغائر بالكتابة الهيروغليفية.

متحف التحنيط

يعرض تمثال من الخشب، للإله ” أوزوريس“ اله الزراعة والخصوبة والبعث.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض تمثال مصنوع من الجرانيت الوردي لرجل وزوجته، من عصر الدولة القديمة.