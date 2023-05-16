خبراء التسوية في محكمة الأسرة يصلحون بين زوجين بعد خصام بسبب الخلافات

زغاريد وفرحة عمت أرجاء محكمة الأسرة بجنوب القاهرة، بعد أن تصالحت زوجة مع زوجها بعد خلاف دام كثيرًا نشب بينهما، حيث لجأت لمحكمة الأسرة لتطلب الانفصال، وعادت مرة أخرى إلى منزل الزوجية لتتجنب أحكام المجتمع عليها بعد عدة جلسات صلح بينهما.

زواج من شاب غني

روت «هالة» لـ«الوطن» حكاية زواجها من شاب غني تقدم لخطبتها، ووسط انبهار عائلتها بالعريس، وافقت عائلتها على الفور، ومن يوم ما تقدم لها بدأت تسمع كلمات وهمسات نساء عائلتها من حولها، وهن يرددن: «يا بختها، مين تحلم تتجوز عريس غني زي ده».

لم يمر سوى 5 أشهر ثم تزوجا، لكنها وجدت نفسها بين قبضة يد رجل مدلل، عندما تطلب منه شيء، يغضب ويكسر المنزل رأسًا على عقب، وعندما تشتكي منه يمنع عنها المصروفات والحديث معها وبدأت الخلافات العائلية بينهما.

صلح في محكمة الأسرة

وبعد أن غضبت لمنزل عائلتها لم يسأل عليها لفترة كبيرة، حتى بدأت والدته تتحدث عنها بشكل سيئ، وقالت لعائلتها إنها السبب في خراب المنزل، وكذبت أفعال ابنها، فقررت هالة أن تضرب برأي عائلتها عرض الحائط، ولجأت لمحكمة الأسرة بالسيدة زينب، وأقامت دعوى حملت رقم 3195، لكنها تصالحت معه بعد حل المشكلة أمام خبراء التسوية.