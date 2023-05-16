مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المخرج الأسترالي أليكس بروياس

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والتي تقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل، المخرج الأسترالي ذي الأصول اليونانية أليكس بروياس.

وولد «بروياس» في مصر، وعاشت عائلة والده بها لقرون طويلة، وغادرها في الثالثة من عمره ليعيش مع أسرته في أستراليا.

عرض أفلام «بروياس»

ويقول الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة، إن المهرجان سيخصص قسما خاصا يعرض خلاله مجموعة من أهم الأفلام التي قدمها «بروياس» للسينما، والتي تنتمي جميعها لنوعية الخيال العلمي والفانتازيا

وذكر أن «بروياس» وهو في عمر الواحد والثلاثين عامل صنع واحدا من أهم أفلام الأبطال الخارقين، وهو «الغراب»، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا رغم وفاة بطل الفيلم براندون لي (ابن بروس لي) بإصابة أثناء التصوير.

وأضاف «عبدالرحيم»: في عمر الخامسة والثلاثين، قدم «بروياس» فيلمه «مدينة مظلمة»، والذي ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي التي انتشرت في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وعادت مرة أخرى في فترة التسعينيات ليحقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، مشيرا إلى هذا الفيلم أثّر في كثير من أفلام الخيال العلمي التي صُنعت بعد ذلك في السينما الأمريكية، ومنها سلسلة أفلام «ماتريكس».

وتابع الناقد الفني: قدم «بروياس» أيضا فيلم الخيال العلمي «أنا.. إنسان آلي» عام 2004، من بطولة ويل سميث، ونجح نجاحا كبيرا في كل أنحاء العالم، وكذلك فيلم «المعرفة» عام 2009، بطولة نيكولاس كيدج وفيلم «Gods of Egypt» عام 2016، بطولة جيرارد بتلر.

خدع بصرية وإضاءة خافتة

وأشار «عبد الرحيم» إلى تأثر «بروياس» في أسلوبه البصري بالإضاءة الخافتة والظلال والصورة الضبابية، وهي أساليب تعتمد على التخطيط والتنفيذ أثناء التصوير وفي مرحلة المونتاج، إضافة إلى استخدام خدع بصرية جديدة ومبتكرة وسرد ينتمي إلى فن «الكوميكس» وروايات الخيال العلمي.