فتح باب المشاركة في مسابقات مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، فتح باب المشاركة في مسابقات دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وقال الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان: «المهرجان يضم 3 مسابقات للفيلم الطويل والقصير روائي ووثائقي وتسجيلي وتحريك، بالإضافة إلى أفلام الطلبة بخلاف الجائزة الخضراء والتي يحصل عليها الفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ على البيئة».

تفاصيل مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وأضاف: «باب المشاركة يفتح خلال الفترة من 1مايو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل على أن تكون الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2022 و2023، ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل».

وشدد على أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمالا جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، من خلال استقطاب الإنتاج المتميز، وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس على جوائز المهرجان.

لائحة مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وتابع: «لائحة المهرجان تشترط أن يكون الفيلم المشارك هو التجربة الأولى أو الثانية لمخرجه أو يتناول قضية متعلقة بالشباب وأن المهرجان يهدف إلى دعم الأفكار الشبابية والواعدة من خلال أكثر من محور من محاور المهرجان سواء من خلال مسابقاته أو مسابقة السيناريو والتي سيتم الكشف عنها قريبا، ونسعى إلى توفير الدعم المادي لها لتخرج الأعمال الفائزة بها إلى النور لتشارك في مهرجانات وتتنافس على جوائز سواء محلية أو دولية».

المهرجان ترعاه وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا.

ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين، وتقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ على البيئة.