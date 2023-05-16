«ري النواب» توافق على مشروع موازنة «الزراعة» وتوصي بزيادتها 3.2 مليار جنيه

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على مشروع موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي الجديد 2023-2024، والبالغ 4.081 مليار جنيه، وأوصت اللجنة بضرورة توفير المبالغ المطلوبة لاستكمال جهود ومشروعات وزارة الزراعة في عدد من القطاعات بقيمة إجمالية نحو 3.249 مليار جنيه.

مناقشة تداعيات الأزمة العالمية

وقال النائب هشام الحصري، إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المهمة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.

تطوير المكينة الزراعية

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، قائلا: «نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر، إضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التي تهاجم الزراعات المهمة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين.