ورشة لتعليم فنون الأركت لأعضاء مراكز شباب فوة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الورشة الفنية التدريبية في مجال الأركت بمركز شباب فوه، التابع لإدارة شباب فوه، بمشاركة 25 شابا من أعضاء مراكز شباب «فوة، والعلوي، وسنديون، وشمشيرة»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الوزارة تُقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف، وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتاً إلى توجه الدولة المصرية نحو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث معارض للمنتجات الحرفية والتراثية أبرزها معرض «تراثنا».

الورشة الفنية في فنون الأركت

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل قدمها عصام بحبح، مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية، وتناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت، وماهية الأدوات والخامات اللازمة، وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب، لإنتاج أعمال فنية من الأشكال الإسلامية، وتطعيمها بالصدف لصقل مهارات المتدربين، وتنمية قدراتهم، ومواهبهم الإبداعية.

جاء ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسيد درويش، مدير عام إدارة شباب فوه.