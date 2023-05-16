وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة دمياط.. للشباب من الجنسين

ضمت نشرة وظائف القوى العاملة بمحافظة دمياط، الصادرة عن المديرية لشهر مايو، عِدة وظائف للشباب من الجنسين، بمؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل لبعض الوظائف، فضلًا عن طلب شباب بخبرة وبدون، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، وبدل انتقال.

وتُحدد الرواتب في بعض وظائف القوى العاملة 2023 بمحافظة دمياط، في أثناء المقابلة الشخصية وفقًا للخبرة والمؤهل، والبعض الآخر يجري تحديده مسبقًا، بإعلان توظيف الشركات الخاصة، الذي يستهدف أبناء محافظة دمياط، تحت رعاية القوى العاملة التي تعد حلقة الوصل بين الشباب وطالبي العمل.

وظائف القوى العاملة 2023 بمحافظة دمياط

وتستعرض «الوطن» الوظائف الخالية المتاحة بنشرة توظيف القوى العاملة بدمياط، وتضم الشروط التالية:

- يمكن التقديم لها عبر تسليم نسخة من السيرة الذاتية للمتقدم للمديرية، موضح بها الوظيفة المطلوبة ورقم للتواصل، إذ سيجري إرسال له نتيجة التقديم بالقبول بالوظيفة المطلوبة أو لا.

وظائف مندوبي مبيعات وسائقين

- أعلن فندق رأس البر باللسان، حاجته لعدة وظائف خالية، منها كاشير ومشرف ممرات ومضيف وجبات، من الشباب من الجنسين حتى سن 35 عامًا بمؤهلات متوسطة، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية، مع توفير تأمين صحي واجتماعي.

- شركة سبيد للتجارة، كشفت حاجتها لمندوبي مبيعات بمؤهلات عليا، وسائقين رخصة ثانية بمؤهلات متوسطة حتى سن 35 عامًا، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة.

- أوضحت شركة قباء، ضمن وظائف القوى العاملة 2023 بدمياط، حاجتها إلى مندوبي مبيعات بمؤهلات عليا و10 سائقين رخصة مهنية ثالثة، من سن 35 حتى 40 عامًا، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

وتصدر مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، نشرة توظيف شهرية تضم الوظائف الخالية للشباب بالمحافظة، التي يمكن التقديم إليها عبر الشركات الخاصة.