وظائف القوى العاملة 2023.. مرتبات مجزية وعمولات مغرية

ما زالت فرصة التقديم لـ وظائف القوى العاملة 2023 متاحة لجميع الخريجين والشباب والكثير من أصحاب الفئات العمرية المختلفة وأصحاب المهن والحرف المتنوعة، حيث عقدت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الكثير من جهات حكومية أخرى ومن بينها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات والتخطيط، بجانب التنسيق مع شركات القطاع الخاص، لتوفير آلاف فرص العمل للشباب خلال عام 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

أهم وظائف القوى العاملة 2023.. 14 مهنة ووظيفة

« الوطن » تستعرض في التقرير التالي أهم وظائف القوى العاملة 2023 التي قامت الوزارة بتوفيرها للشباب والخريجين من الجنسين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، بمرتبات مغرية ومجزية والعديد من الامتيازات الأخرى مثل التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والعمولات والحوافزالأخرى.

من بين وظائف القوى العاملة 2023 توجد 5 آلاف فرصة عمل للشباب والخريجين، بمرتبات شهرية مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الامتيازات ونسبة عمولات وتوافر ساعات عمل إضافية، في الوقت ذاته خصصت وزارة القوى العاملة وظائف لذوي الهمم والقدرات الخاصة للجنسين تتناسب مع نسب الإعاقات وظروفهم الصحية ومدى قدراتهم للكتيف مع هعذه الوظائف .

وظائف القوى العاملة 2023 ..مرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه

وتأتي وظائف القوى العاملة 2023 والحرف والمهن الأخرى كما يلي:

1- أخصائي تمويل

2- معلمون

3- خدمة عملاء

4- مسؤول ائتمان

5- منسقة ميدانية

6-ملاحظ كهرباء

7- ملاحظ حراريات

8- مشرفين إنتاج

9- أفراد أمن

10- مشرفو مواقع

11- مشرفو استقبال

12- مندوبو توزيع

13- عمال مخازن وإنتاج

14- عمال نظافة وتخصصات أخرى.

امتيازات وظائف القوى العاملة 2023

- يتقاضى الموظف راتبا مجزيا يصل في بعض الوظائف والحرف بخبرات إلى 6 آلاف جنيه شهريا .

- يحصل الموظف على يوم إجازة أسبوعي، وكافة العطلات الرسمية المنصوص عليها في قانون العمل.

- التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.

- نسب عمولات مجزية ومقابل مادي عن ساعات العمل الإضافية.

- الالتزام بعدد ساعات العمل المنصوص عليها في قانون 12 لسنة 2003.

- رقابة تامة من وزارة القوى العاملة على المنشآت وعقود العمل وتلقي كل الشكاوى من أصحاب العمل والعامل على حد سواء.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات بينهم ساعة راحة (شيفتات متغيرة).

- مواصلات أو بدل مواصلات.

- تأمين طبي عائلي - تأمين اجتماعي.

- للتقديم على الوظائف

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

https://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html

ثم الدخول على موقع النشرة القومة للتشغيل ، والضغط من هنا للتسجيل ، أو

تسليم طلبات الرغبة في الوظائف باليد بديوان عام وزارة القوى العاملة 4 شارع يوسف عباس - مدينة نصرن خلال مواعيد العمل الرسمية من 9 إلى 2 ظهرا.

وأتاحت وزارة القوى العاملة فرص التواصل معها بالبريد، أو بالذهاب الى قطاع خدمات التشغيل، وشباك خدمة المواطنين، بديوان الوزارة بمدينة نصر للاستفسار عن أي من فرص العمل المطروحة وغيرها، والتحديثات التي تطرأ عليها، في مواعيد العمل الرسمية للوزارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا.