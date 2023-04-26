بدء تلقي طلبات وظائف القوى العاملة في 8 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

تستقبل اليوم مديريات القوى العاملة في 8 محافظات، الراغبين في التقديم لوظائف القوى العاملة 2023 بنشرة شهر أبريل، التي ضمت وظائف خالية بمحافظات، أسيوط والبحر الأحمر والشرقية والغربية، وبورسعيد والأقصر والقاهرة والقليوبية، عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك بأول يوم عمل، وفقًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات المعنية.

وأعلنت مديرية القوى العاملة، 1415 فرصة عمل في 55 شركة خاصة، في عدد من التخصصات، بينها فرص عمل لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل ومايو 2023.

طرق التقديم لوظائف القوى العاملة 2023

وتستقبل مديريات المحافظات، طلبات الراغبين في التقديم للوظائف الخالية، ورقيًا لمقر المديرية التابعين لها، مع توضيح اسم الوظيفة المطلوبة وكتابة البيانات كاملة صحيحة، إذ يكون مقدم الطلب مسؤول بشكل كامل عن البيانات الواردة بالطلب، ويتم الرد على مقدم الطلب من قبل مديرية القوى العاملة التابع لها لمن انطبقت عليهم الشروط.

تخصصات وظائف القوى العاملة

ضمت نشرة وظائف القوى العاملة 2023، عدة تخصصات، منها محاسبين، وأخصائي اجتماعي، أخصائي تمويل، ومهندسين تصاميم، ومراقبين كاميرات، وأفراد أمن، ومشرفين مبيعات، وعمال غزل ونسيج، ومختلف التخصصات الفندقية لتشمل مختلف المؤهلات العليا والمتوسطة، فضلًا عن طلب توفر خبرة أو بدون خبرة.