الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة»: نستهدف تصوير مسلسلات كاملة في المقاصد السياحية

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تستهدف تصوير مسلسلات بالكامل في المقاصد السياحية خلال الفترة المقبلة، سواء في البحر الأحمر أو سيناء أو في النوبة: «إحنا عملنا قبل كده مسلسل كامل في النوبة»، موضحًا أن مصر مهد الحضارة، وكمية المناظر الخلابة وكمية المناطق الموجودة في مصر غير طبيعية.

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدأت العمل على هذا الملف بشكل كبير، من أجل الاستغلال الأمثل لمناطق السياحة وتوصيلها لأكبر نطاق ممكن من الدول العربية، إذ أن القنوات التابعة للشركة المتحدة تصل لكل الدول العربية، فضلًا عن أن المسلسلات الخاصة بالشركة تعرض على 23 قناة في موسم رمضان.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة تهتم بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، موضحًا أن دور الديجتال مهم للغاية، خاصة أن أغلب الشباب في الوقت الحالي يهتمون بالديجتال كوسيلة أولى لبناء المعلومة: «اعتقد أن ده في منتهى الأهمية أن إحنا نجيب ناس من برة، وإحنا شغالين على كدة من البداية».

وتابع «الفقي»: «بنجيب مؤثرين من برة ونعمل بيهم حاجات في مصر، وننقل الصورة دي للعالم، وإحنا بالفعل، إحنا مش حاطين نسبة معينة للتصوير المقاصد السياحية في مصر، إنما إحنا مهتمين جدا أن مفيش عمل يطلع من غير ما يكون فيه مشاهد معبرة عن ده».