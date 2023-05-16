نائبة: مصر تبذل الكثير من أجل الحماية الاجتماعية بالمبادرات الرئاسية

قالت النائبة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب وعضو مجلس النواب، إن المشرع المصري حرص على تنفيذ التضامن والتكافل الاجتماعي، مضيفة أننا خلال الجمهورية الجديدة نتبادل كل الآراء من أجل بناء دولة سليمة لأولادنا وأحفادنا.

الجلسة الثانية للجنة العدالة الاجتماعية

وأوضحت الكاتب، خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الدولة بذلت الكثير من أجل الحماية الاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية وَالحكومة، مشددة على ضرورة حدوث تنمية مستدامة وتحقيق العدالة للمواطن حتى ننهض بالدولة.

التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى

وأشارت الكاتب، إلى أنّ الدولة عملت على الإصلاح الاقتصادي، بجانب أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على مد الرعاية للأسر والمواطنين البسطاء ومبادرات تنموية.