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انطلاق الجلسة الثانية للجنة السياحة بالحوار الوطني لمناقشة تحفيز الاستثمار

كتب:

سحر عزازي
05:05 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
جلسة سابقة للحوار الوطني

جلسة سابقة للحوار الوطني

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة، لمناقشة «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله»، برئاسة نورا علي مقرر لجنة السياحة، وأماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة.

وكانت الجلسة الأولى ناقشت قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، بحضور الدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، ومصطفى النجار رئيس شركة «الأهرام» للسياحة، وأحمد الطيبي أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور حسين أبو العطا، وآخرين.

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بقلم سحر عزازي