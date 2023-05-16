خالد الجندي يوضح معنى الإحسان عبر dmc: «أن تعبد الله كأنك تراه»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لما دخل جبريل الأمين على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في حديث عمر بن الخطاب الشهير، وقال له بعض الأسئلة وأجابه النبي، وكان عقب كل إجابة يقول جبريل: «صدقت».

تعريف «الإحسان»

وأوضح «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه استوقفه تعريف الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو تعريف عجيب، مشيرا إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أجاب عن تعريف المحسن وليس الإحسان.

أليس الإحسان هو إجادة العمل؟

وتابع الجندى: «أليس الإحسان هو إجادة العمل؟، فالمفروض يقال حسب سياقنا، أن الإحسان هو أن تحسن في العمل، والإحسان في العمل هو جودة العمل، وجودة العمل هو إعطاء العمل الحق والمستحق من الشروط التي يكمن بها العمل ليخرج في أبهى صورة، والاتقان هو إحسان العمل والخروج بالوجه اللائق به»، مردفا: «لما ابنك يجاوب كويس بتقول له أحسنت، ولو حد أعطى حد صدقة بنقول أعطاه حسنة، فالقربات أعمال حسنة وتقربك من الله وأوصى بها الدين».