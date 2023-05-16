خريطة شواطئ الإسكندرية الجديدة في مصيف 2023.. سعر التذكرة يبدأ من 15 جنيها

كشفت خريطة شواطئ الإسكندرية الجديدة في مصيف 2023، عن عودة 5 شواطئ للعمل هذا الصيف، وفقاً لما اعتمدته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لتشهد استحواذ القطاع الشرقي من خلال فتح 4 شواطئ جديدة به من أصل 5 شواطئ جرى فتحها، بالإضافة إلى شاطئ وحيد غربا وهو شاطئ النخيل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول خريطة شواطئ الإسكندرية الجديدة في مصيف 2023، ليتعرف المصطافين عليهم في حال رغبتهم تجربة أي شاطئ منهم، وذلك بحسب تصريحات خاصة من الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

شواطئ الإسكندرية الجديدة 2023

وشهدت خريطة شواطئ الإسكندرية الجديدة 2023 دخول 5 شواطئ جديدة إلى الخدمة وهي 4 شرقا: «شاطئ أبوقير الشرقي المميز، البوريفاج، محمود سعيد، جزيرة الدهب»، بالإضافة إلى شاطئ وحيد غربا وهو شاطئ النخيل.

شاطئ أبوقير الشرقي المميز

البداية مع أقصى شرق الإسكندرية وبالتحديد شاطئ أبوقير الشرقي المميز، الذي يملك مساحة رملية شاسعة، تسمح بممارسة الألعاب الشاطئية، وتحدد رسم دخول الشاطئ بتذكرة يبلغ سعرها 15 جنيها للفرد مقابل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس مجانا.

شواطئ البوريفاج

على بعد كيلومترات قليلة من منطقة أبو قير وبالتحديد في منطقة العصافرة، جرى إعادة فتح 3 شواطئ متجاورة وهي «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب»، ودخول أي شاطئ منها 25 جنيها للفرد، شامل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

شاطئ النخيل

من الشرق إلى الغرب، بالتحديد في منطقة أكتوبر، حيث أعادت محافظة الإسكندرية فتح شاطئ النخيل مجددا بعد فرض عدة ضوابط للحفاظ على أرواح المواطنين، ويمتد بطول 2 كيلومترا.