محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذ المشروعات

وشدّد المحافظ على ضرورة الانتهاء من توريد مهمات الإنارة، ومتابعة أعمال الرصف، والإنشاءات والتجميل، المدرجين بالخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمحافظة كفر الشيخ.

وخلال الاجتماع تابع محافظ كفر الشيخ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع أيضا على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، وكذا النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، والرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.

مناقشة موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وأوضح المحافظ أنه جرى مناقشة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، ولا سيما مشروع تأهيل وتبطين الترع، وموقف مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية بمركز ومدينة مطوبس من أجل توفير حياة كريمة لأهالي المناطق الريفية بقرى مطوبس، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، موقف مشروعات الصرف الحي، وإحلال وتجديد عدد من الوحدات الصحية، وإنشاء المستشفيات، إضافة إلى إنشاء المدارس، وأعمال إحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء ملاعب خماسية.

زيادة اعتمادات محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن حصول محافظة كفر الشيخ عن حافز تميز عن العام المالي 2022 - 2023، وتعزيز وزيادة اعتمادات مبلغ 45 مليونا و124 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بدائرة المحافظة، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.