بدء احتفالية نقابة الصحفيين لتكريم الكاتب الكبير محمد العزبي

بدء منذ قليل، احتفال نقابة الصحفيين لتكريم الزملاء الحاصلين على جوائز الصحافة المصرية، وحاملي الماجستير والدكتوراه، ويتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات والتكريمات، بالإضافة إلى تفعيل الجائزة التقديرية الكبرى بعد توقف دام 12 عامًا، التي تعتبر من أرفع الجوائز الصحافة التي تعطيها النقابة لكبار الكتاب.

احتفال نقابة الصحفيين لتكريم الزملاء الحاصلين على جوائز الصحافة

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وترتيل آيات من القرآن الكريم، وتشهد احتفالية نقابة الصحفيين، تكريم الكاتب الكبير محمد العزبي بالجائزة التقديرية الكبرى، بعد موافقته بالقدوم إلى مقر النقابة لاستلام الجائزة والمشاركة في احتفالية جوائز الصحافة المصرية وتقديرا منه لنقابته وللمهنة التي أفنى حياته من أجلها.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال كلمته في أثناء الاحتفال: «تكريم الكاتب الكبير محمد العزبي هو تعبير عن امتنان نقابة الصحفيين للمجهود الذي بذله على مدار السنين، وهو فخر للنقابة وما قدمه هو انعكاس رؤية صحفي استطاع أن يعبر عن نفسه وعن واقع الصحفيين، ولن نستطيع أن نجد بديلا إلا هو».

الجوائز المصرية بنقابة الصحفيين

ومن المقرر أن تشهد احتفالية الجوائز المصرية بنقابة الصحفيين، تكريم عدد من الزملاء الصحفيين في عدد من المجالات ومختلف الموضوعات، ومنهم الزميلة إنجي الطوخي، محررة بجريدة الوطن، عن موضوعها «سبائك الذهب من المخلفات الإلكترونية.. حلم الثراء القاتل»، والعمل نُشر في جريدة الوطن.

وحضر الاحتفالية، خالد البلشي، نقيب الصحفيين ، جمال عبد الرحيم سكرتير عام الصحفيين، محمد الجارحي، محمود كامل، دعاء النجار، أيمن عبد المجيد، ولفيف من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.