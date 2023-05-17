وظائف القوى العاملة المتاحة في محافظة المنيا.. اعرف الشروط

وظائف القوى العاملة المتاحة في محافظة المنيا، تأتي ضمن عدد من الوظائف للشباب والراغبين في العمل، حيث حددت الوزارة عددًا الوظائف المتاحة وشروط التقديم، وتشمل 105 وظائف متنوعة في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة، كما خصصت الوزارة رقما للتواصل للاستعلام عن شروط التقديم لتلك الوظائف.

وظائف متاحة في محافظة المنيا

ووفقا للبيان الذي أصدرته الوزارة فإن وظائف القوى العاملة المتاحة في محافظة المنيا، عددها 105 وظيفة، بشركة جيزة للملابس بالمنطقة الصناعية في مركز المنيا.

ووظائف القوى العاملة المتاحة في محافظة المنيا، بشركة جيزة للملابس، وتشمل «وظيفة عامل حياكة، وظيفة مراقب جودة، وظيفة عامل مخزن، وظيفة عامل تعبئة».

شروط وظائف القوى العاملة المتاحة في المنيا

وتشمل شروط التقديم في وظائف القوى العاملة المتاحة في محافظة المنيا، بأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط، ويتراوح عمره بين 30 و35 عاما، وسيتم تحديد الراتب في المقابلة الشخصية التي سيتم تحديد موعدها للمتقدمين، وللاستسفسار على وظائف القوى العاملة المتاحة في محافظة المنيا، يمكن الاتصال على الرقم 01113692973.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صادر أمس الثلاثاء، عن وظائف القوى العاملة المتاحة في محافظة المنيا، مشيرة إلى أن الوزارة استلمت طلبات من 65 شركة في قطاع الأعمال الخاص الموجودة في 16 محافظة منها محافظة المنيا، لشغل 3612 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات، بما في ذلك وظائف لذوي القدرات الخاصة، مع بداية رواتب تصل إلى 2700 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى الحوافز الصحية والاجتماعية، ويمكن للراغبين في التقدم لهذه الوظائف القيام بذلك خلال شهري مايو ويونيو 2023.

وأوصى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، جميع المديريات بمتابعة هذه الفترة حتى استلام الطلبات من المتقدمين وتحرير العقود بين صاحب العمل والعامل، مع ضمان حماية حقوق الطرفين.