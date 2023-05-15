آخر كلمات طالبة «آداب المنيا» قبل رحيلها: «أنا تايهة بعد وفاة أبويا»

توفيت طالبة كلية الآداب بجامعة المنيا قبل أداء الامتحانات الشفوي بقسم الوثائق والمكتبات، وتضمنت آخر منشورات لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أدعية ومعلومات دينية قبل رحيلها.

وفاة طالبة قبل الامتحان الشفوي بآداب المنيا

أما عن المنشور الأول قبل رحيلها بـ 3 أيام فكتبت فيه: «أنا مش معترضة على حكمك يا ربي بس أنا ما زلت تايهة بعد وفاة أبويا».

أما المنشور الثاني فكان قبل وفاة طالبة كلية الآداب بالمنيا بيوم واحد وتضمن: «اقتنعت برحيلك، ولكنني لا أعلم لماذا أنتظرك حتى الآن ؟»، وتضمن المنشور الثالث: «آه مع بابا ومكنتش مصدقة ده حلم وهصحي منه ولا لا».

حزن في جامعة المنيا

وعم الحزن جميع أرجاء جامعة المنيا، بعد أن خطف الموت الفجأة الطالبة نسرين كريم أحمد، بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، في جامعة المنيا.

وفاة طالبة بكلية الآداب في المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي، تتضمن وصول الطالبة نسرين كريم أحمد 22 عاما، بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب في جامعة المنيا، مصابة بهبوط وإغماء، وأثناء إسعافها وتلقي العلاج فارقت الحياة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالبة حضرت إلى الكلية صباح اليوم لأداء الامتحان الشفوي، وقبل بدء الامتحان، شعرت بإجهاد فتم استدعاء سيارة فرع هيئة الإسعاف ليتم نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقي العلاج.

إلغاء الامتحان بعد وفاة طالبة الآداب

وقرر مجلس كلية الآداب إلغاء الامتحان الشفوي المقرر علي طلاب قسم الوثائق والمكتبات نظرا لتأثرهم الشديد وحزنهم علي وفاة زميلتهم، ولسوء حالتهم النفسية، علي أن يتم تحديد موعد آخر لإجراء الامتحان في وقت لاحق.