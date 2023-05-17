تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سقوط فتاة من علو بالتجمع الأول

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لمعاينة مسرح واقعة سقوط فتاة في مقتبل العمر من علو، لفظت أنفاسها الأخيرة، في مشهد مأساوي، وناظر محقق النيابة جثمان المتوفاة، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ووجود دماء في محيط الواقعة، وأمر بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان للتحفظ عليها وكشف ملابساتها.

استدعاء أسرتها لسماع أقوالها

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

سقوط من علو

ورد التفاصيل كاملة لمأمور قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة فتاة تعاني من كسور متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من علو، انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ انطلق أفراد البحث لجمع المعلومات بين موجها لأسئلة إلى الجيران وتبين أنها تدعى «نانسي.ص»، وتكثيف التحريات حول الفتاة وأسرتها انتهاء إلى تكوين صورة واضحة للواقعة المأساوية.

تشييع جثمانها بمقابر عائلتها بالقاهرة

وبعد أن تم استخراج تصريح الدفن من قبل جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، تسلمت أسرتها جثمانها لتشييع جثمانها بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد، الذي أصاب أسرتها وأفراد عائلتها.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي يوسف أحمد الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» أنه إذا ثبت وجود شبهة جنائية حول الواقعة وتم القبض على المتهم فأنه سيتم معاقبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.