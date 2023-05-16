إلى أين وصل مشروع الخط السادس للمترو؟.. «النقل» تجيب

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل المباحثات التي تمت مع أندرو ديلون، الرئيس الإقليمي لشركة ألستوم الفرنسية ونائب رئيس الشركة، حول مستجدات تمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو، وتقدم دراسات النقل والجدوى والتصميم المبدئي ومخططات الانتهاء منها، للبدء في التنفيذ.

كما كشف التقرير آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع، بالتعاون مع ألستوم في مصر لتصنيع عربات مترو الأنفاق في مصر، وكذلك أعمال الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية.

توطين الصناعات الثقيلة في مصر

وأكد التقرير، أن إنشاء مصانع للوحدات المتحركة فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة، وفق أحدث الأساليب، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات، ومنها مشروعات النقل؛ حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلاً في شركة تالجو العالمية وألستوم الفرنسية.

توفير فرص العمل للشباب

وأشار التقرير إلى أن إنشاء المصانع بمثابة امتداد للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، مثل «روتيم» الكورية الجنوبية، بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال، فضلا عن توفير جميع احتياجات السوق المحلي لتوفير العملة الصعبة، والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة إفريقيا.