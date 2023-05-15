«النقل» تبحث طلب إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي.. أهم مشروعات النقل الجماعي

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل التعاون في مجالات النقل المختلفة مع المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري، على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

مشروع الأتوبيس الترددي

وجرت مناقشة طلب إحدى الشركات القطرية التي تعمل في مجال النقل الحضري إدارة وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة الجاري تنفيذها في مصر.

تطوير المواني البحرية

وأكد التقرير أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، خاصة في قطاع النقل البحري وهو ما أكده وزير النقل القطري، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير المواني البحرية مثل ميناء حمد وفقاً لأحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل المواني.

ونوه التقرير بآخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل المصرية وشركة مها «MAHA» كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار والخاصة بوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك، والبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في المواني.

كما تناول التقرير دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال المواني والمحطات المتخصصة ولا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالمواني المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

زيادة حركة التجارة والتداول

وأكد أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية ومواني جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في المواني المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.