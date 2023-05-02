رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات النقل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال وزارة النقل، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء طارق جويلي، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

مشروعات قطاع النقل

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال النقل بمختلف قطاعاته، وذلك بالنظر لما لهذه المشروعات من دور كبير في تحقيق أوجه التنمية بمختلف صورها، وتيسير حركة تنقل المواطنين والبضائع، موجهًا في هذا الصدد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسرعة صرف مليار جنيه لوزارة النقل لاستكمال عدد من مشروعات الطرق والمحاور المهمة، ومنها طريق «السويس - السخنة»، لافتا إلى أنه سيتم توفير مليار جنيه آخر خلال الفترة القليلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض تقرير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى موقف تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي يمتد بطول 105.2 كيلومتر، وإجمالي 19 محطة، موضحًا أن المرحلة الثالثة تمتد جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع «العين السخنة - مطروح» بطول 20.4 كيلومتر بعدد 4 محطات «3 علوية +1 سطحية»، فيما تمتد المرحلة الرابعة شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة، وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كيلومترا، بعدد 3 محطات «2 علوية +1 سطحية»، مستعرضًا معدلات تنفيذ الكباري الواصلة بين المحطات، وكذا موقف تنفيذ المحطات نفسها.

مشروع مونوريل شرق وغرب النيل

كما استعرض الموقف الخاص بمشروع مونوريل شرق وغرب النيل، موضحًا أنه يمتد بطول 100.3 كيلومتر، ويصل عدد محطاته إلى 35 محطة، وأشار التقرير إلى أنه من المخطط أن يتكامل خط مونوريل شرق النيل، والذي يمتد بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة في خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن عدد القطارات التي سيتم توريدها لمونوريل شرق النيل يبلغ 40 قطارًا.

وأضاف أنه من المخطط أن يتكامل مسار خط مونوريل غرب النيل، والذي يمتد بطول 43.8 كيلومتر وعدد 13 محطة، في خدمة نقل الركاب مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة وادي النيل، كما يتكامل مع محطة نقابة المهندسين مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)، لافتا إلى أن عدد القطارات التي سيتم توريدها لمونوريل غرب النيل يبلغ 30 قطارًا.

مشروع تطوير الطريق الدائري

كما تناول التقرير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري بمختلف قطاعاته، وما يتم تنفيذه من مطالع ومنازل وكباري وتقاطعات وتوسعة، وكذا أعمال الإنارة وغيرها على طول الطريق، وصولا لتيسير حركة المرور عليه والانتقال من خلاله لمختلف مناطق القاهرة الكبرى، مفصلا الموقف الخاص بقطاعات (الاوتوستراد - محور سعد الشاذلي)، و(محور سعد الشاذلي - الإسكندرية الزراعي)، و«الاوتوستراد - المريوطية).

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري، فقد تم الانتهاء من الأعمال في المسافة من طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي مرورًا بالاوتوستراد حتى المريوطية بطول 76 كيلومترا، منوهًا إلى أنه جار التنسيق مع إدارة المرور للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري في الاتجاه من المريوطية إلى الإسكندرية الصحراوي، مستعرضًا معدلات تنفيذ قطاعات (المريوطية - المنصورية)، و(الإسكندرية الصحراوي - الواحات)، وكذا المحاور الجديدة على جانبي الطريق الدائري، هذا إلى جانب موقف توسعة كوبري الوراق على النيل، ومحطات الأتوبيس الترددي السريع.

كما تطرق لموقف تطوير تقاطع محور المشير طنطاوي مع الطريق الدائري، وكذا تطوير محور الميثاق مع الطريق الدائري.