كبير مراسلي التليفزيون بالحوار الوطني: برامج الحماية الاجتماعية حققت نجاحا كبيرا

قالت ماجدة محمود، كبير مراسلي التليفزيون المصري، وعضو حزب «الريادة»، إن تجربة برامج الحماية الاجتماعية حققت نجاحا في مصر بشهادة المنظمات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي الذي كان يطالب قبل ذلك بتنفيذ برامج حماية سريعة في مصر، لتحسين القاعدة المالية، واليوم يرحب بتوسع مصر في مستوى الإنفاق المستهدف للحماية المجتمعية في ظل الأزمات الدولية.

وذكرت أن البنك الدولي أشار إلى أن برامج مصر للإصلاح مقترنة بالتوسع في جهودها للحماية الاجتماعية، وزيادة كميات السلع الغذائية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

تحسين جودة حياة المواطنين

وأوضحت «محمود»، خلال مشاركتها في جلسة مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية، ضمن المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني المذاع على شاشة «إكسترا لايف»، أن الأمم المتحدة أكدت إحراز مصر مزيدا من التقدم في شتى المجالات المتعلقة بالتنمية لمواجهة التحديات، واليوم تؤكد أن تحسين جودة حياة المواطنين يتم من خلال مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقتها القيادة السياسية وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.

نسير على الطريق الصحيح

وأشارت كبير مراسلي التليفزيون المصري، إلى أن شهادة المجتمع الدولي بأن مصر نجحت تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وتنفيذ البرامج يتم بشكل جيد، ولكن يجب أن نراعي وجود قاعدة بيانات وتحول رقمي لتوصيل الدعم لمستحقيه في الريف، ووجود برامج توعية لمواجهة الزيادة السكانية، مع محاولة إيجاد سبل لتحسين دخل العاملين في الدولة.