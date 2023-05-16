«حماة الوطن» في الحوار الوطني: ضرورة فصل الملكية عن الإدارة في الاستثمار السياحي

قال عمرو صدقي، ممثل حزب حماة الوطن في الحوار الوطني، إن المشكلة الأولى التي تواجه السياحة هي النظرة لها كقطاع خدمي، وهذا يقلل من المميزات التي من الممكن أن تحصل عليها، والتي تمنحها الدولة للصناعة والزراعة.

وذكر «صدقي»، أن السياحة صناعة خدمية وسلعية وتصديرية تباع بالداخل، وجميع المنتجات المصرية تصدر داخليا عن طريق قطاع السياحة، وبالتالي فإن اهتمام الدولة بتنشيط السياحة يوفر فرص تشغيل مصانع كثيرة.

فصل الملكية عن الإدارة

وشرح ممثل حزب حماة الوطن، خلال حديثه في جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، أنه من المهم في السياحة فصل الملكية عن الإدارة، حتى نتيح للمستثمرين الاستثمار بأريحية، ويكون هناك شركات أو كيانات متخصصة لإدارة هذه المشروعات.

وأشار «صدقي» إلى أن هناك أنماطا كثيرة للسياحة العلاجية والاستشفائية والدينية والثقافية وغيرها، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص بتنمية السياحة.