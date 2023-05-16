وظائف القوى العاملة 2023 بالبحر الأحمر.. رواتب تبدأ من 2700 جنيه

كشفت نشرة وظائف القوى العاملة 2023 بالبحر الأحمر الشهرية، عِدة وظائف شاغرة في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدن القصير ومرسى علم، للشباب من الجنسين لجميع المؤهلات، وبعضها لا يشترط الخبرة، مع تحديد الراتب وفقًا للخبرة والمؤهل.

وجاءت نشرات التوظيف لمديريات القوى العاملة في 16 محافظة، منها أسيوط، بورسعيد، المنيا، البحر الأحمر، دمياط، الدقهلية، الفيوم، القليوبية والشرقية، حيث تعد المديريات حلقة الوصل بين الشباب والمؤسسات الخاصة للاستعلام عن الوظائف الخالية.

وظائف القوى العاملة 2023 بالبحر الأحمر

وظائف القوى العاملة 2023 بالبحر الأحمر، تشمل عدة تخصصات، منها عمال إنتاج، موظفي استقبال، طباخين، مشرفي غرف، استيوارد، مضيفين مطعم، أفراد أمن، منقذين شواطئ، سائقين وعمال زراعة، فنيين صيانة، مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، محاسبين، مندوبين مبيعات، مشرفين جودة، أخصائي سلامة وصحة مهنية، مدير مطعم، مساعد مدير، صيدلي، كيميائي، مساعد صيدلي، سكرتارية، كول سنتر، مسؤولين ائتمان، مدرسين، مشرفين رياض أطفال، فضلًا عن جميع التخصصات الفندقية ومهن التفصيل والخياطة.

وكشف هارون عبد العزيز وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم، أنّ الوظائف الشاغرة بالفنادق والمنتجعات السياحية، يبدأ راتبها من 2700 جنيه شهريًا، وهو الحد الأدنى المرتب الشهري بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف بالبحر الأحمر؟

وأشار إلى أنّ التقديم لوظائف القوى العاملة 2023 بالبحر الأحمر، سيكون بمقر المديرية بالمحافظة، وسيجري تخصيص موظفين لاستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم لـ الوظائف المعلنة، والتنسيق مع الفنادق والمنتجعات السياحية، لافتًا إلى أنّّ التقديم على الوظائف يبدأ من شهر مايو حتى شهر يونيو 2023، مؤكدًا أنّ وزير القوى العاملة حسن شحاتة، شدد على متابعة التقديم لحين استلام المتقدمين العقود مع صاحب العمل على أن تتضمن بنود حماية حقوق «العامل وصاحب العمل».