فرحة بين طلاب الإعدادية في البحر الأحمر لسهولة امتحان اللغة العربية

انتهى 8521 طالبا من تأدية امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر في مادة اللغة العربية، وخرج الطلاب من اللجان والسعادة تكسو الوجوه بسهولة الامتحان وعدم صعوبته.

وأعرب عدد من الطلاب لـ«الوطن» عن فرحتهم البالغة بسهولة الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» اليوم السبت إلى انتهاء 8521 طالبا من تأدية امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر في عدد 61 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية السبعة بمدن المحافظة، مؤكدا على سهولة مستوى امتحان اللغة العربية الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بدون شكاوى

وتفقد وكيل تعليم البحر الأحمر عددا من اللجان بمدارس الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة سير الامتحانات ولم يتبين وجود أي شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر بأن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى اي شكاوي بخصوص العميلة الإمتحانية وسادت اللجان الهدوء لافتاً إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمواجهة أي مشاكل والعمل على حلها بشكل فوري.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر قد انطلقت وسط حالة من التفاؤل لدى الطلاب في مادة اللغة العربية في داخل 61 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية السبعة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر