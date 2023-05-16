تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتمّ تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 984 شاحنة و401 سيارة، وشملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع، و420 شاحنة و376 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و564 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتين أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و386 شاحنة، واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي السفينة سينا وأيلة وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Jasmine وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكبًا بموانيها.