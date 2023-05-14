أجمل شواطئ البحر الأحمر في الغردقة 2023.. مياه فيروزية ورمال ناعمة

مع بدء فصل الصيف يبحث المواطنون عن أماكن لقضاء الإجازات والمصايف في المحافظات الساحلية، ومن بينها أجمل شواطئ البحر الأحمر في الغردقة 2023، والتي تتميز بالمياه الفيروزية الصافية والرمال الناعمة التي تجذب آلاف السياح.

أجمل شواطئ البحر الأحمر في الغردقة 2023

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن شواطئ جزيرة الجفتون هي أجمل شواطئ البحر الأحمر في الغردقة 2023، وتلقب بمالديف مصر وتبعد 11 كيلومترا جنوب شواطئ الغردقة وتجذب آلاف السياح من كافة الأنحاء.

أفضل الشواطئ 2023.. جزيرة الجفتون

ويوضح «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب تسمية جزيرة الجفتون بمالديف مصر أنها تشبه جزر المالديف في جمالها وروعتها شواطئها، ويتوافد عليها آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، كما يتردد عليها بصفة سنوية مشاهير الفن والرياضة من مصر والعالم وكبار الشخصيات العربية والعالمية.

جزيرة الجفتون افضل شواطئ البحر الأحمر 2023

وأشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم ان شواطئ جزيرة الجفتون هي أفضل شواطئ الغردقة وتشهد توافد كبير يومياً حيث تبحر المراكب في الساعة الثامنة صباحا 11 كيلوا متر جنوب شواطيء الغردقة َوالعودة في الساعة الرابعة مساءا

لافتا إلى استمتاع السياح بممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة والاستمتاع بشواطيء الجفتون الخلابة والمياه الفيروزية والرمال الناعمة.