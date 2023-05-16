طلاب الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر: امتحان الجبر كان سهلا

انتهى طلاب محافظة البحر الأحمر من أداء امتحان الشهادة الإعدادية 2023 في مادة الجبر، والذي وصفوه بأنه سهل ومناسب لمستوى الطلاب المتوسط، وانعكست السعادة على وجوههم.

وكشف الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 8521 طالبًا انتهوا من تأدية امتحان الجبر بمحافظة البحر الأحمر لعام 2023، عبر 61 لجنة امتحانية، مؤكدًا أن الامتحان جاء متوافقًا مع متوسط مستوى الطلاب، وخرجوا من اللجان وهم يعبرون عن سعادتهم.

لا يوجد شكاوى من الامتحانات

وأشار إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر لم تتلق أي شكاوى بشأن سير العملية الامتحانية.

وعبرت ريتاج الشاذلي، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر، عن سعادتها بمستوى امتحان الجبر، الذي وصفته بأنه «جبر بخاطر الطلاب».

وأكدت هاجر إبراهيم، طالبة بالصف الثالث الإعدادي في الغردقة، سعادتها بمستوى الجبر، مشيرة إلى أنه كان متوافقًا مع مستوى الطلاب المتوسط، ما زاد الطلاب تفاؤلًا، وتمنت أن تكون باقي الامتحانات على نفس المستوى.