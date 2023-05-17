تفاصيل الأنشطة الصيفية للطلاب بمطروح.. مباريات كرة قدم ومسابقات ثقافية

وضعت مديرية التربية والتعليم بمطروح بالتعاون مع الشباب والرياضة بمطروح، خطة لتنظيم مسابقات رياضية في موسم صيف 2023 لطلاب المدارس، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة وطالبات النقل في المراحل المختلفة الابتدائي والإعدادي والثانوي، في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية.

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الصيفية لجميع الطلاب، للاستفادة من فترة الصيف في برامج ومسابقات يستفيد منها الطلاب.

أنشطة رياضية لطلاب مطروح بالمدارس في الصيف

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنّ الأنشطة منها ثقافية من مسابقات وورش عمل وندوات، وأخرى ترفيهية ورياضية، وتشمل مسابقات كرة قدم، وألعاب رياضية، متنوعة للطلبة والطالبات.

كما جرى التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، لدعم جميع الطلاب الموهوبين في الأنشطة المختلفة، من أنشطة رياضية وتعليمية وثقافية، في فنون المسرح والإلقاء والصحافة، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المختلفة، خاصة بعد أنّ حققت مديرية التربية والتعليم، عِدة مراكز أولى في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مدار العام الدراسي 2022/2023، وكان آخرها حصول فريق مسرحة المناهج بمطروح على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الوزارة، التي أعلنت نتائجها منذ ثلاثة أيام، في ظل الجهود المبذولة من مديري المدارس والتوجيه مع المتابعة المستمرة من المديرية، ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للطلاب المتميزين، مشيرًا إلى أنّ كل مدرسة تضع برنامجًا صيفيًا خاصًا بها، يجري تنفيذه، فور إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني ويستمر حتى العام الدراسي المقبل.

مسابقات في موسم الصيف

وأكد الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، لـ«الوطن»، أنّ ملاعب مراكز الشباب مفتوحة أمام جميع الطلبة والطالبات خلال موسم صيف 2023، لممارسة جميع الأنشطة الرياضية، والمسابقات في كرة القدم الشباب والفتيات، والسلة وكرة اليد والطائرة، والكاراتيه، بجانب المسابقات الرياضية الشاطئية على العديد من شواطئ مرسى مطروح، ومسابقات ترفيهية متنوعة.