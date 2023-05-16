مصطفى قمر يرقص مع نجله في العرض الخاص لفيلم الصف الأخير

وصل الفنان مصطفى قمر إلى العرض الخاص لفيلم الصف الأخير لمساندة نجله تيام في أول بطولة مطلقة له.

مصطفى قمر يحتفل مع نجله

وبمجرد وصول الفنان مصطفي قمر التقط مع نجله تيام الصور ورقصا سويا، وبعدها وصل الفنان بيومي فؤاد إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد للاحتفال مع باقي صناع العمل.

كما وصل الفنان محمد عبدالعظيم وأحمد كمال وشريف حافظ، وعدد آخر من الفنانين.

ويقام العرض الخاص لفيلم الصف الأخير في إحدى سينمات منطقة المعادي.