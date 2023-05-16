«تنسيقية الشباب» تقدم 5 مقترحات بجلسة صياغة خريطة السياحة بالحوار الوطني

طرح عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركتهم فى جلسة صياغة خريطة السياحة لمصر بالحوار الوطنى، أمس، بعض التحديات التى تواجه مصر فى مجال السياحة، ومجموعة من آليات التنفيذ المقترحة لعودة مصر كواجهة سياحية عالمية مرة أخرى.

وقالت النائبة هيام فاروق، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جلسة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، المخصصة لصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، إن ترتيب مصر جاء فى المركز الـ٥١ على مستوى العالم فى آخر تقرير لتنافسية السياحة والسفر لعام 2021، وكانت مصر الرابعة عربياً، مشيرة إلى أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية بلغت أقل من 1%.

«فاروق»: طالبت بإطلاق تطبيق إلكترونى وإنشاء وحدة رضاء السائح والاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية

وطرحت النائبة ثلاثة تحديات يجب مواجهتها لاستعادة صدارة مصر فى مجال السياحة؛ هى: ضعف القدرة التنافسية لبعض الوجهات السياحية، وتراجع مستوى الخدمات، وتراجع جودة المنتج السياحى، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحسين جودة المنتج السياحى والخدمات السياحية، وضرورة العمل على تحسين مستوى ثقة السائح فيما نقدمه من خدمات وتجربة سياحية، والإسراع فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية.

وطالبت بإطلاق تطبيق إلكترونى لمتابعة رحلة السائح والإبلاغ عن المشاكل التى يتعرض لها فور حدوثها، ثم يتم إعداد تقرير بها والعمل على حلها سريعاً من خلال وحدة رضاء السائح بوزارة السياحة والآثار ومن خلال المجلس الأعلى للسياحة، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية، ودعم المرافق بها وبالمناطق المحيطة، مع ضرورة الإسراع بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية، وإتاحة الإحصاءات بشكل منتظم لمتابعة تقييم المؤشرات الدولية والتمكن من عمل المقارنات لتحسين المستوى.

واقترحت ضرورة التسويق للسياحة الصحية، مع ضرورة الانتهاء من وضع قانون للسياحة العلاجية، وإعداد قاعدة بيانات بالمستشفيات والمراكز المؤهلة للسياحة العلاجية، مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بمناطق الاستشفاء، والتعاون مع المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد فى مجال السياحة العلاجية الطبية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجيستية.

«القط»: نقترح إنشاء وحدة تحمل اسم «قياس مؤشرات الأداء السياحى»

من جانبه، اقترح النائب محمود فيصل القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء قياس مؤشرات الأداء السياحى، مشيراً إلى أنه وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وبيان وزير السياحة أمام مجلس الشيوخ فى يناير ٢٠٢٣، وتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ديسمبر ٢٠٢٢، تم تحديد هدف نهائى وهو الوصول بصناعة السياحة إلى ٣٠ مليون سائح، لكن التقرير لم يذكر ما هى مؤشرات الأداء التى على أساسها سنتحول إلى نظرة تفاؤلية، كما لم يحدد المعايير التى سنبنى عليها قياس مؤشرات الأداء، وأيضاً لم يتم تحديد هدف نهائى وهو الوصول بصناعة السياحة إلى ٣٠ مليون سائح، لذلك نقترح إنشاء وحدة تحمل اسم «قياس مؤشرات الأداء السياحى» تتبع المجلس الأعلى للسياحة، ويكون دورها الرئيسى وضع معايير كفاءة KPI ووضع معايير نتائج RIS.

وأضاف: «تقوم هذه الوحدة بعمل تقدير موقف دائم يشمل كل ما يخص السياحة للوقوف على المعوقات أمام الوصول للهدف النهائى، وتضع توصيات للوصول للهدف الرئيسى الذى تم إقراره، وأيضاً سيعزز عملها الشفافية والإفصاح لأن وجود نتائج وأرقام سيعزز من الاستثمار السياحى».

واقترح «القط» العودة لتفعيل شركة الطيران منخفضة التكاليف المنبثقة عن شركة مصر للطيران التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ٢٠٢٢ وتم تسميتها «إير ممفيس».

وأشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت عما يسمى مثلث النجاح للوصول إلى ٣٠ مليون سائح فى ٢٠٢٨، وكان أحد أضلاع المثلث زيادة طاقة الفنادق ٣ أضعاف، وهو ما يستلزم بنية تحتية ووقتاً طويلاً، مقترحاً أن تكون لدينا خطة قصرة الأجل تسمى (تدوير عدد الليالى السياحية) وتكون بالتوازى مع الخطة طويلة المدى الخاصة بوزارة السياحة.