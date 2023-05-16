أرقام وزارة الحج والعمرة بالسعودية.. لتقديم الاستفسارات والشكاوى

أتاحت السلطات بالمملكة العربية السعودية، أرقام وزارة الحج والعمرة للتواصل معها، في حال واجه المواطنون، مشكلة أو رغبوا في تقديم شكاوى، وذلك تسهيلًا عليهم، لا سيما مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري 1444، الذي لم يتبق عليه إلا أسابيع قليلة.

أرقام وزارة الحج والعمرة

ويمكن للراغبين في الاستفسار عن ما يخص إصدار تصاريح الحج والعمرة أو تقديم شكوى، الاتصال على أرقام وزارة الحج والعمرة، وذلك عبر التواصل عن طريق الرقم الموحد 00966920002814.

ويمكن أيضًا التواصل عبر البريد الإلكتروني المحدد وهو Care@haj.gov.sa.

عناوين مقرات وزارة الحج والعمرة

ويمكن التواصل مع وزارة الحج والعمرة، من خلال التوجه إلى مقر الوزارة في الأماكن الآتية، في مواعيد العمل الرسمية، التي جاءت على النحو التالي:

- مقر وزارة الحج والعمرة بالمسفلة، العنوان شارع إبراهيم الخليل، المسفلة، مكة المكرمة، ومواعيد العمل من 8 صباحًا وحتى 10 مساءً.

- مراكز الحجون، في طريق المدينة المنورة الحجون بمكة المكرمة، ومواعيد العمل من 8 صباحًا وحتى 10 مساءً.

- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويكون مقر الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صالة 1، جدة، ومواعيد العمل من 8 صباحًا وحتى 3 مساءً.

- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ويقع مقر الوزارة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، المدينة المنورة، ومواعيد العمل من 8 صباحًا وحتى 10 مساءً.

- شرق المسجد النبوي الشريف، ويكون المقر على طريق الملك فيصل، الدائري الأول، الحرم، المدينة المنورة، ومواعيد العمل من 7 صباحًا وحتى 9 مساءً.

خدمات وزارة الحج والعمرة

وتقدم الوزارة، مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لحجاج بيت الله الاستفادة منها، منها، معرفة المسار الإلكتروني لحجاج بيت الله، الحصول على تصريح الحج، ومعرفة الشروط والأوراق المطلوبة، فضلًا عن شرح مفصل لأركان الحج.